Корпус ядерной медицины построят на территории клинического центра в Перово в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Москомархитектура одобрила проект строительства корпуса ядерной медицины для Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова в Восточном округе Москвы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Для вывода деятельности Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова на новый уровень и усиления его направленности к формированию высокотехнологичного лечебно-диагностического кластера планируется строительство новых объектов. Предполагается создание консультативно-диагностического и лечебного корпуса, корпуса ядерной медицины. Новые объекты Центра оснастят современным лечебно-диагностическим оборудованием. Для пациентов будут созданы комфортные условия как в амбулаторных, так и стационарных подразделениях. Медицинское учреждение адаптируют для маломобильных групп населения, транспортировку больных будет осуществлять специализированный транспорт", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

В пресс-службе добавили, что в результате реконструкции общая площадь медучреждения составит 234 тыс. кв. м. Высота зданий не превысит 50 м. Несколько корпусов реконструируют, а часть неиспользуемых и устаревших корпусов будет снесена.

"Новые медицинские корпуса будут созданы за счет средств городского бюджета, в соответствии с адресной инвестиционной программой города Москвы", - уточняется в сообщении.