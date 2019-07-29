Зону джунглей создадут в парке "Остров мечты" в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Зона с "руинами древних городов" и джунглями будет создана на площади 13 тыс. кв. м в крытом тематическом парке "Остров мечты" в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба парка.

"В парке "Остров мечты" завершается отделка тематической зоны "Маугли в стране динозавров". Это самая большая тематическая зона в парке, ее площадь - 13 тыс. кв. м. Она стилизована под руины древних городов, спрятанные в зарослях густых джунглей. Общая площадь декоративных скал и камней - около 20 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в основу идеи этой зоны легла книга "Маугли в стране динозавров", выпущенная компанией "Остров Мечты" в 2017 году, в которой Маугли отправляется на поиски волшебного цветка Маджельба, чтобы спасти медведя Балу, впавшего в забытье. В зоне динозавров разместятся восемь аттракционов.

Как отметил руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев, декорирование тематических строений выполняется с помощью художественной резки по архитектурному бетону. Всего в создании тематических зон парка сегодня принимают участие более 700 специалистов: скульпторов и художников, специалистов по инженерным системам, профессиональных монтажников аттракционов, специалистов по общестроительным работам, а также управленческая инженерно-техническая команда.

Как сообщалось, строительство парка "Остров мечты" в районе Нагатинский затон в Москве ведется в два этапа: в рамках первой очереди будет создан крытый тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и популярным персонажам мультфильмов, ландшафтный парк, кинотеатр с 17 залами, концертный зал на 3,5 тыс. мест и наземно-подземный паркинг на более чем 3 тыс. машиномест. Вторая очередь включает строительство отеля на 410 номеров, детской яхтенной школы, концертного зала на 1 тыс. мест, создание благоустроенной набережной протяженностью около 2 км. Председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев сообщал, что строительство первой очереди парка планируется завершить к ноябрю 2019 года.