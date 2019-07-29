Более 1,1 тыс. человек приняли участие в полумарафоне в ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Прошедший 28 июля на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" Зеленоградский полумарафон собрал более 1,1 тыс. участников, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"28 июля 2019 года площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" состоялся старт 23-го Зеленоградского полумарафона. Участники соревновались на трассах в 21 км и 7 км для взрослых и в 500 м для детей. Полумарафон в забегах для взрослых объединил 1116 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лучший результат среди взрослых участников забега на самой длинной дистанции составил 1 час 12 минут 56 секунд, в забеге на 7 км - 21 минута 23 секунды. "Мы рады, что московская особая экономическая зона смогла принять полумарафон на своей площадке "Алабушево". Благодаря этому спортивный праздник прошел в комфортных условиях, что было бы сложно сделать на маршруте, который использовался в предыдущих Зеленоградских полумарафонах в связи с проведением на нем ремонтах работ", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

ОЭЗ "Технополис "Москва" - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. Размещенные здесь предприятия получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовую инженерную инфраструктуру, режим свободной таможенной зоны. При реализации новых проектов резидентами осуществлены инвестиции в размере 23,4 млрд рублей и создано 5,5 тыс. рабочих мест. Объем запланированных инвестиций к 2025 году составляет порядка 66,7 млрд рублей, при этом должно быть создано около 16 тыс. рабочих мест.