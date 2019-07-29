Строительство дублера Боровского шоссе в Москве завершится в 2022 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Дублер Боровского шоссе, который соединит поселение Внуковское в Новой Москве с районом Ново-Переделкино Западного административного округа (ЗАО) столицы, введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"Началась разработка проекта дублера Боровского шоссе, который соединит поселение Внуковское в Новой Москве с районом Ново-Переделкино <...>. В рамках его реализации появится эстакада над планируемым участком автодороги "Солнцево - Бутово - Видное", предполагается, что новая трасса улучшит транспортную доступность станции Новопеределкино Солнцевской линии метрополитена и значительно разгрузит Боровское шоссе, проектирование дороги планируется завершить в первом квартале 2020 года. Ввод автодороги в эксплуатацию запланирован на 2022 год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что протяженность дублера составит 2,1 км. Дорожники оборудуют пешеходные тротуары, проложат велодорожку длиной 1,7 км, установят наружное освещение, шумозащитные экраны, четыре светофора и две автобусные остановки.

"Это будет современная четырехполосная трасса с разрешенной скоростью движения 80 км/ч. Сложнейшим ее элементом станет 75-метровая эстакада над перспективным участком магистрали, который, в свою очередь, соединит Киевское и Боровское шоссе", приводятся в сообщении слова руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

Всего, согласно адресной инвестиционной программе города Москвы, до конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 км автомобильных дорог.