Интервалы движения электричек из Одинцова планируют сократить в часы пик с 1 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Запуск четвертого главного железнодорожного пути Москва - Одинцово планируется 1 августа. Это позволит сократить интервал движения электропоездов до 3,5 минуты в часы пик, что, в свою очередь, позволит увеличить количество пригородных поездов на 17% - со 139 до 163 пар в сутки, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета по развитию транспортной системы в Москве и Московской области.

"Это реальное тактовое движение на уровне метрополитена - 3,5 минуты. В ближайшие месяцы запустим и до Мытищ, тоже тактовое движение до 3,5 минуты", - сказал мэр, добавив, что экспрессы Одинцово - Москва будут ходить раз в полчаса - в два раза чаще, чем сейчас.

Собянин сообщил, что до конца года планируется реализовать проект по регулированию цен на пригородное сообщение.

По его словам, количество пассажиров на пригородном сообщении за последние годы увеличилось на 70% - до 2 млн человек. "Благодаря нашим совместным усилиям за последние годы на 70% увеличилось количество пассажиров, которые передвигаются пригородным сообщением, - до 2 млн человек. Вы можете себе представить, какое бы количество человек передвигалось бы на наших дорогах на наземном транспорте? Это был бы реальныей коллапс, если бы мы этим не занимались", - пояснил Собянин.

Координационный совет по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области был создан правительством РФ в 2011 году. В состав совета входят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Москвы и Московской области, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Председателем координационного совета является министр транспорта РФ Евгений Дитрих.