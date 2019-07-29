Главный дом усадьбы Салтыковых в центре Москвы отреставрируют

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правообладатель усадьбы Салтыковых на Мясницкой улице в Москве, которая является выявленным объектом культурного наследия, разработает проект ее реставрации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проектно-сметной документации по главному дому городской усадьбы Салтыковых <...> Для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования <...> После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием, правообладателю будет выдано разрешение на проведение самих работ", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, здание главного усадебного дома было построено на основе более древних палат в начале XIX века.

"В 1860-х годах усадебный комплекс трансформировался в доходный, а в главном доме разместилась знаменитая гостиница "Рояль", где в свое время останавливались химик Дмитрий Менделеев и писатель Владимир Гиляровский. Кроме того, с точки зрения архитектурной ценности, дом отличается богатой отделкой фасадов, характерной для доходного строительства рубежа веков в формах эклектики", - добавил он.

Главный дом относится к ансамблю доходного владения Нилуса - Спиридонова - Давыдовой, XVIII - начала XX вв.