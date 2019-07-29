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Московские суды получили 203 административных дела по несанкционированной акции 27 июля

Уже вынесено более 10 постановлений о наложении административного штрафа, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 200 дел об административных правонарушениях, возбужденных после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, поступили в понедельник в московские суды. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В московские суды поступили 203 дела об административных правонарушениях в связи с событиями 27 июля в центре Москвы. Часть из материалов рассмотрены, часть находится на рассмотрении, часть отложены. Из числа рассмотренных уже вынесено более 10 постановлений о наложении административного штрафа, более 10 постановлений об административном аресте. Информация будет обновляться по мере рассмотрения", - сказала представитель суда.

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