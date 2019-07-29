Строящийся в Новой Москве медицинский комплекс передадут ГКБ №40

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Старейшая городская клиническая больница №40 получит новые дополнительные площади в столичной Коммунарке, пациенты начнут лечение в новом медицинском комплексе с 2020 года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"Крупнейший в России строящийся медицинский комплекс "Новомосковский" в Коммунарке передается ГКБ № 40. Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года", - сообщается на сайте.

Как уточняется на ресурсе, общая площадь строящегося комплекса составит 160 тыс. кв. м, более тысячи пациентов смогут единовременно проходить в нем стационарное лечение. Все корпуса больницы будут связаны друг с другом переходами, что обеспечит удобство перемещения пациентов.

"ГКБ № 40 - старейшая городская больница и одна из крупнейших многопрофильных клиник Москвы. Здесь ежегодно получают медицинскую помощь порядка 30 тыс. пациентов. Более 60 лет больница специализируется на комплексном лечении онкологических заболеваний. Специалисты выполняют хирургическое лечение практически всех видов рака, а также проводят лучевую и химиотерапию. Лечение в больнице получают пациенты со всего города, их направляют из всех окружных онкологических диспансеров Москвы", - отмечается на сайте департамента.

Расширение площадей горбольницы повысит доступность онкологической помощи на юге Москвы и комфорт для пациентов, добавили в департаменте.

"В новой клинике пациентам будут доступны все виды стационарного и амбулаторного лечения болезней системы кровообращения, онкологических, травматологических, неврологических, гинекологических и урологических заболеваний. Появится отделение урологии и гнойной хирургии. Диагностические службы будут оснащены самым современным медицинским оборудованием", - заключается на сайте.