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До 15 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Московском регионе 30 июля

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла в Московском регионе во вторник, по области во второй половине дня пройдут небольшие дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 13 до 15 градусов тепла, ночью температура опустится до 7-9 градусов.

По области температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, ночью термометры покажут 4-9 градусов.

Северо-западный ветер в Московском регионе днем не превысит 12 м/с, ночью порывы могут достигать 17 м/с. С 21:00 мск вторника в Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за дождя и ветра.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

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