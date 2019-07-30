Московский зоопарк подарит пандам на день рождения ледяной торт с морковью и бамбуком

"В павильоне для именинников разложат подарки в красочных пакетах и коробках <...> Это любимые лакомства панд - морковь в бамбуковых трубочках. Наши зоологи также изготовят торты с цифрами, которые соответствуют возрасту каждого именинника, их сделают изо льда и украсят морковью, бамбуком, яблоком. Вес каждой порции десерта для медведей составит около 10 кг", - приводят в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский зоопарк 31 июля отметит день рождения панд Жуи и Диндин, привезенных из Китая. Животным подарят ледяные торты с морковью, а на территории зоопарка пройдет шествие с бумажным драконом, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Праздничная программа в честь дня рождения панд начнется в зоопарке в 11:45 с шоу китайских барабанщиков у главного входа, а в 12:00 оттуда стартует традиционное китайское шествие с бумажным драконом, который является символом Китая. В 12:15 у павильона "Фауна Китая" посетители хором смогут исполнить песню "С днем рождения тебя!" на русском и китайском языках, после чего панд Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры, где их будут ждать подарки. Кроме того, у павильона будет работать тематическая зона, где чайные мастера расскажут гостям об истории и традициях китайского чаепития и проведут дегустацию, до 17:00 можно будет посетить выставку картин, посвященную Жуи и Диндин, художника-анималиста Анны Донченко. В 17:00 гиды начнут экскурсию "Гости из Поднебесной", в ходе которой расскажут о различных животных из Китая, обитающих в Московском зоопарке.

Самка большой панды Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг" в Китае, а самец Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике Дуцзянъяне. В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Договоренность о передаче Китаем России панд Жуи и Диндин была достигнута во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась в Москве 5 июня, ее посетили российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин.

Цель передачи панд - 15-летнее совместное исследование путей сохранения животных и способов их возвращения в дикую природу. Для этого необходимо знать, в частности, как адаптировать их рацион, обеспечить возможность размножения и помочь им бороться с болезнями.