Москвичи смогут посетить бесплатные лекции о родах и воспитании детей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Бесплатные лекции и консультации специалистов пройдут в московских больницах в августе в рамках акции "Входите, открыто!". Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"В августе проект столичного департамента здравоохранения "Входите, открыто!" подготовил лекции для будущих родителей и тех, кто уже воспитывает детей, а также для всех, кто заботится о своем здоровье. Все мероприятия бесплатны, на некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

С 1 по 7 августа в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания можно будет послушать лекции о технике кормления и правильном рационе кормящей матери. 21 августа в клинической больнице №15 им. Филатова обсудят медицинские и психологические вопросы, связанные с подготовкой к родам. В клинической больнице им. Виноградова пройдет Школа отцов, в рамках которой участникам расскажут о ходе беременности и родах, а также научат уходу за новорожденным.

Несколько мероприятий также будет посвящено психологическим проблемам детей, подростков и их родителей и заботе о здоровье в пожилом возрасте.