Детские площадки обустроят в парке Победы в Зеленограде

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Детские площадки с веревочным игровым комплексом и батутными дорожками создадут на территории парка Победы в Зеленограде, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"До благоустройства на территории парка Победы в Зеленограде детских площадок не было. Первоначально в рамках благоустройства специалистами комплекса городского хозяйства планировалось обустроить одну детскую площадку на месте хаотичной парковки. Однако по просьбе местных жителей здесь появится вторая - со стороны культурного центра "Зеленоград", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что площадь первой игровой зоны составит порядка 350 кв. м, там установят веревочный игровой комплекс, карусели, батут и балансир, а также гамаки. На месте второй площадки ведутся подготовительные работы, ее площадь составит 1,4 тыс. кв. м. Там появятся качели, батутная дорожка, игровой комплекс.

Площадки покроют травмобезопасным покрытием. Создание игровых зон проводится по программе комплексного благоустройства парка. Общая площадь благоустройства - более 35 га, сейчас в парке укладывают дорожки и сети электроснабжения, а также проводится реконструкция фонтана. На территории парка дополнительно высадят различные виды растений, разобьют цветники и газоны. Завершить работы планируется в 2019 году, добавили в пресс-службе.