Первую платформу станции Волоколамская МЦД-2 построят до конца 2019 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Возведение первой платформы новой станции Волоколамская МЦД-2 (Нахабино - Подольск), которое ведется на северо-западе столицы на Рижском направлении Московской железной дороги, планируется завершить до конца 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"Строительство новой станции разделено на два этапа. В рамках первого до конца 2019 года запланировано завершить строительство одной платформы и конкорса, в рамках второго, рассчитанного на 2020 год, - возвести вторую платформу", - говорится в сообщении.

Сейчас на объекте ведется сооружение вестибюля и устройство земляного полотна, работы проходят круглосуточно без остановки движения поездов. Зал станции будет оборудован лифтами и эскалаторами, в вестибюле разместятся кассы и турникетная зона. Во всю длину платформ планируется сделать навесы, защищающие пассажиров от осадков. С новой остановки можно будет пересесть на одноименную станцию метро.

Как уточнил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков, слова которого приводит пресс-служба, на направлении МЦД-2 ведется строительство пяти новых остановочных пунктов: Остафьево, Курьяново, Щукинская, Волоколамская и Пенягино, а также модернизация станций Нахабино, Подольск и остановочного пункта Опалиха.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператор перевозок - АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой.

МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по схеме метро - с 5:30 утра до 1:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.