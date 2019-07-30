Власти Москвы: проведение акции на Лубянке 3 августа вызовет транспортные проблемы

"Ввиду того, что по Лубянкой площади проходят магистральные и районные маршруты единой транспортной сети Москвы и именно здесь расположен крупнейший в историческом центре пересадочный узел, проведение публичного мероприятия создало бы транспортные проблемы не только для жителей центра столицы, но и отдаленных районов", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Проведение акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму 3 августа на Лубянской площади невозможно в связи с тем, что эта территория является крупнейшим транспортным хабом, где пересекаются маршруты наземного городского транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Там пояснили, что ввиду сложности проведения мероприятия на данной площадке и с учетом заявленного количества человек, организаторам было предложено перенести мероприятие на проспекте Академика Сахарова - внешняя сторона с установкой трибуны напротив дома 9.

"Позднее организаторы сообщили о намерении изменить формат мероприятия - провести шествие от Страстного бульвара через Тургеневскую площадь по Мясницкой улице с митингом на Лубянской площади и установкой сцены также возле дома 2. 30 июля 2019 года в правительстве Москвы прошла встреча с представителями заявленного мероприятия. В ходе переговоров представители организаторов окончательно отказались от предложенного правительством Москвы варианта проведения митинга на проспекте Академика Сахарова, при этом не привели убедительных аргументов о причинах, по которым они не смогут в указанном месте реализовать цели заявленного публичного мероприятия", - отмечается в сообщении.

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированной митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу седьмого созыва. По данным МВД, в нем приняли участие более 3,5 тыс. человек, были задержаны более 1 тыс. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций.

Некоторые участники акции 27 июля призвали провести повторный митинг 3 августа. Позднее стало известно, что на эту дату под эгидой независимых кандидатов заявку на митинг подала Либертарианская партия. В пресс-службе политической организации ТАСС сообщили, что организаторы просили Лубянскую площадь для мероприятия с 14:00 до 16:00 мск с количеством участников до 15 тыс. человек. Власти предложили им перенести митинг на внешнюю сторону проспекта Сахарова.