Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект реставрации Ванного домика в Нескучном саду. Работы завершатся в 2020 году, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Ванный домик относят к концу XVIII века, это одноэтажное прямоугольное здание с колоннами тосканского ордера, высоким куполом и террасой. Домик был построен в стиле классицизм и является памятником архитектуры федерального значения. Сейчас в реставрации нуждается не только его уникальный декор, но и несущие конструкции. В настоящий момент специалисты приступают к масштабному комплексу работ по сохранению павильона, благодаря этому уже в следующем году москвичи увидят уникальный памятник обновленным", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В ходе работ заменят системы дренажа и водоотвода, укрепят сваи, стены и фундамент павильона, сделают новую кровлю из оцинкованной стали со слуховыми окнами. Также проведут к павильону все коммуникации, оборудуют помещения современными системами пожаротушения и вентиляции.

"Специалисты раскроют исторические оконные проемы павильона и заложат более поздние, установят оконные рамы и двери. У Ванного домика появятся лестницы, ведущие к входам с двух сторон здания. В ходе работ отреставрируют белокаменные колонны, восстановят утраченные капители колонок, обрамляющих окна главного фасада. Колонны, карнизы и цоколь Ванного домика облицуют белым камнем, фасады покроют штукатуркой, а затем покрасят в соответствии с колористическим паспортом здания", - уточняется в сообщении.

Ванный домик был возведен в 1790-х годах на земле, которой владели графы Орловы. Он разместился в овраге над Екатерининским прудом. Водоем был проточным, и сток его выходил в Москву-реку. Внутри домика стояли мраморные ванны, которые наполняли водой из целебных источников, дно самого водоема также было выложено мрамором.

Некоторые исследователи считают, что одно время домик служил купальней для императора и членов его семьи. Дважды Ванный домик переживал пожар - в 1960-е годы и в 2003-м. После последнего его закрыли.