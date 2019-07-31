Спортсмены проведут более 200 мастер-классов в День города в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 100 профессиональных спортсменов проведут порядка 200 бесплатных мастер-классов в День города 7-8 сентября. Жители и гости столицы смогут посетить занятия по паркуру, фристайл-слалому (катанию на роликовых коньках) на специальном роллердроме, сообщили в среду в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

"Специально ко Дню города на Тверской и соседних улицах установят восемь спортивных объектов, в числе которых - 35-метровый бассейн для sup-серфинга и восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, "Биг Эйр" (площадка для показательных выступлений на BMX и самокатах), зиплайн- и хайлайн-трассы. Новинкой праздника этого года станут занятия по фристайл-слалому (катанию на роликовых коньках) на специальном роллердроме. Спортивные занятия и шоу в центре Москвы 7 и 8 сентября будут проходить с 10:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Гости праздника увидят в небе над Тверской "космонавтов" в костюмах-скафандрах, которые будут ходить по стропам, натянутым на уровне крыш. Любители велосипедов, самокатов и скейтов смогут провести время на памп-треке. Его установят на площадке "Программа Возрождения".

"Новинка нынешнего праздничного фестиваля - фристайл-слалом (его также называют стайл-слалом, артистик-слалом и фигурный слалом). Этот вид спорта предполагает выполнение упражнений на роликовых коньках под музыку и похож на танец на роликах, фигурное катание и слалом одновременно. На трассе будет проходить обучение катанию: встать на ролики смогут взрослые и дети от 8 лет. Гостей также ждут показательные выступления по фристайл-слалому от профессионалов. Роллердром расположится по адресу Тверская, 2 (площадка "Место встречи")", - уточняется в сообщении.

Прокат необходимого оборудования (самокаты, роликовые коньки, sup-борды) и участие во всех спортивных событиях праздника бесплатное для всех гостей.