Обыски и задержания начались по делу о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в ночь на среду провели несколько обысков по делу о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, задержан один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сначала обыск прошел у координатора движения "Левый блок" Василия Кузьмина, а сейчас правоохранители обыскивают квартиру еще одного участника акции Сергея Фомина. Ранее обыск также прошел у его родителей", - сказал собеседник агентства.

Представитель "Левого блока" подтвердил ТАСС факт проведения следственных действий у Кузьмина. "У него изъяли компьютер. Сейчас он задержан, его везут в Следственный комитет на допрос", - отметил представитель движения.

Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве. Оно стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту митинга. Ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, накануне проведения митинга организаторы размещали в интернете призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на ряде улиц. Санкция ст. 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.