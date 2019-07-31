Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай" и Uma2rman выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа. Об этом сообщили в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"С 1 по 4 августа главная выставка страны отметит свое 80-летие. В юбилейном концерте, который состоится вечером 1 августа, примут участие звезды советской и российской эстрады: Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и многие другие", - говорится в сообщении.

Первого августа на главной сцене сцена ВДНХ, которая расположится между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов", также выступят Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Александр Панайотов, Зара. Второго августа на главную сцену выйдет группа Markscheider Kunst, 3 августа можно будет послушать симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", оркестр "Мосбрас", 4 августа выступит оркестр Ska-Jazz и группа IOWA.

Возле павильона № 1 "Центральный" 2 августа в 14:00 сыграет Президентский оркестр Российской Федерации. В зеленом театре днем посетители услышат джаз в исполнении Шера Остона и его оркестра, а вечером на сцену выйдут музыканты Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Теона Контридзе.

"Второго августа концерты будут посвящены дружбе народов. Днем сыграют группы "Ива Нова" и певица Арцвик, а в вечерней программе выступят Zdob si zdub и Кубанский казачий хор. Третьего августа будут играть группы On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. Завершится музыкальный марафон 4 августа выступлениями известных поп-исполнителей. Днем гости услышат группу "Пицца" и певицу Мусю Тотибадзе, а вечером на сцену выйдут музыканты Кравц и Alekseev", - уточняется в сообщении.

Кроме того, посетители мероприятия смогут посмотреть выступления солистов Большого театра и театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Гостям выставки покажут мини-балет, поставленный специально к 80-летию ВДНХ. Для детей обустроят зону с сухим бассейном (манеж, наполненный пластиковыми шариками). Также малыши смогут поиграть в салки и прятки, покататься на горках и качелях из лент и слепить куличи из разноцветного песка, а возле павильона № 66 - прокатиться на карусели "Катушка с нитками".