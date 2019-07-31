Передвижные флюорографы стали работать ежедневно в парках Москвы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Передвижные кабинеты, в которых можно сделать флюорографию, стали работать ежедневно в столичных парках. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мобильные цифровые кабинеты флюорографии в столичных парках теперь работают и по будням. Они расположены в городских зонах отдыха рядом с павильонами "Здоровая Москва". Здоровье легких в передвижных кабинетах проверяют специалисты Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работы павильонов "Здоровая Москва" флюорографию, которая считается наиболее безопасной и эффективной процедурой для диагностики бронхитов, пневмонии, туберкулеза и рака легких, сделали более 9 тыс. человек

С начала июня в столице открыто 46 павильонов "Здоровая Москва". Они будут работать все лето каждый день с 08:00 мск до 22:00 мск. Самые посещаемые из них находятся в зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде, парках "Ходынское поле" и "Красногвардейские пруды", ландшафтном парке "Южное Бутово" и в сквере у станции метро "Чертановская". Прохождение обследования бесплатное.