Дворец творчества детей и молодежи отремонтировали в детском Черкизовском парке в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дворец творчества детей и молодежи "Преображенский" в детском Черкизовском парке отремонтировали, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"В детском Черкизовском парке завершили ремонт здания Дворца творчества детей и молодежи "Преображенский". В нем заменили 148 деревянных окон на пластиковые. Также установили три новых дверных блока. Кроме того, отремонтировали и покрасили фасад", - говорится в сообщении.

Также подрядчики закончили ремонт бетонной отмостки здания, заменили лестницы, пандусы и козырьки на входах, обновили решетки на окнах и на приямках, а цоколь облицевали крупноразмерной керамической плиткой.

Дворец творчества детей и молодежи "Преображенский" открыли в декабре 1941 года. Тогда это был Дворец пионеров Сокольнического района. Новое здание по специальному проекту для многопрофильного учреждения дополнительного образования начали строить в 1984 году. В 1986-м был полностью готов фасад, но работы заморозили. Их завершили в два этапа: первый закончили к 1994-му, второй - к 1997 году.

Дворец творчества работает в новом здании с 1996 года, его площадь составляет более 13 тыс. кв. м. В здании делали ежегодный текущий ремонт, в 2011 году последний раз меняли кровлю. Фасад ранее не ремонтировали.