Летние кинотеатры работают в девяти парках Москвы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут до конца августа посмотреть на больших экранах новинки проката, мировые и отечественные блокбастеры в парке "Сокольники", "Музеоне" и еще на семи площадках. Об этом сообщили в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"На больших экранах показывают новинки проката, мировые и отечественные блокбастеры, культовые советские ленты и многое другое. Совместить прогулку с просмотром фильмов на свежем воздухе можно этим летом в девяти парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Кинотеатры под открытым небом работают в Парке Горького, "Музеоне", саду "Эрмитаж", "Сокольниках" и других зонах отдыха. Большинство сеансов бесплатные", - говорится в сообщении.

Сад имени Баумана приглашает на "Кинопятницы". В 20:00 возле главной сцены "Ракушка" проходят показы лучших работ фестиваля короткометражного кино KONIK Film Festival прошлых лет. Например, 2 августа зрители увидят фильмы "Последнее лето" (2017), "Регистраторша" (2016), "Одна минута" (2012) и "Путешествие Федора по Москве начала XXI века" (2014), снятые молодыми российскими режиссерами. Вход на сеансы свободный. Зал вмещает до 300 зрителей. Рядом с ним есть кафе, в котором можно купить закуски и поужинать, не отрываясь от просмотра.

В летнем кинотеатре парка "Фили" бесплатные показы организуют каждую неделю по пятницам и субботам. 2 августа можно посмотреть комедию "Рио, я люблю тебя!" (2014), а в субботу, 3 августа, маленьких гостей парка и их родителей ждут на показ анимационной ленты "Приключения Мышонка" (2013). Начало в 21:00. В зрительном зале оборудовано 300 мест.

Посмотреть фильмы на надувном экране размером 20 на 10 м можно в саду "Эрмитаж". Каждый вечер после 21:30 здесь проходят показы премьер, ретроспектив и записей театральных постановок. Чтобы не мешать другим посетителям и жителям окрестных домов, звук транслируется через наушники, которые прилагаются к билетам. В ближайшие дни в парке покажут "Сладкую жизнь" (1960), "Великую красоту" (2013) и "Бурю" (2010). Кинотеатр вмещает 176 человек.

Кинозал на 470 зрителей работает в Парке Горького (в конце Центральной аллеи). Днем на площадке проходят открытые лекции и мастер-классы, а в 21:20 и 23:25 показывают киноновинки и блокбастеры. Среди них: "Форсаж: Хоббс и Шоу" (2019), "Король Лев" (2019).