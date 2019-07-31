Многофункциональный центр площадью около 1,5 тыс. кв. м построят в ТиНАО

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект строительства многофункционального центра государственных услуг площадью 1,5 тыс. кв. м в ТиНАО. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Многофункциональный центр площадью около 1,5 тыс. кв. м планируется построить в поселении Вороновское в ТиНАО. По согласованному Москомархитектурой проекту, здание будет отделано панелями цвета дерева и металла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что здание будет одноэтажным, разделенным на три секции. В каждую из секций предусмотрен отдельный вход, обозначенный панелями "под дерево" и специальной подсветкой. В остальном фасады здания будут облицованы в металлическом цвете. Внутри расположатся продовольственный магазин, отделение банка и центр госуслуг. Проектировщиком является ООО Архитектурная компания "Крупт".