Инвестиции в новую линию завода "Рот Фронт" в Москве составили 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Инвестиции в новую автоматизированную линию по переработке какао-бобов на московской фабрике "Рот Фронт" составили 1,3 млрд рублей, сообщил журналистам в среду вице-мэр Москвы Владимир Ефимов после открытия производства.

"Инвестиции в проект составили 1,3 млрд рублей, на ОАО "Рот Фронт" создано 150 новых рабочих мест. Фабрика "Рот Фронт" с 2016 года работает в статусе промкомплекса, что позволило ей уже сэкономить более 260 млн рублей налоговых отчислений", - сказал Ефимов.

Он добавил, что открывшаяся линия станет самым крупным производством по подготовке сырья для кондитерской промышленности в России и Восточной Европе.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, новый цех будет выпускать сразу четыре вида какао-продуктов, подобного производства нет ни в России, ни в странах СНГ и Восточной Европы. "Производственная мощность нового цеха по переработке какао-бобов - 25 тыс. тонн в год. Сырье для кондитерской промышленности будет поставляться как на все московские фабрики холдинга "Объединенные кондитеры" - "Рот Фронт", "Красный Октябрь", "Бабаевский", "Русский Шоколад", так и на 15 фабрик в других регионах России", - уточнил Прохоров.

"Рот Фронт" - одна из старейших кондитерских фабрик Москвы, образованная в 1826 году. На предприятии занято около 4 тыс. сотрудников. По итогам 2018 года налоговые отчисления в бюджет Москвы составили 241,4 млн рублей, фабрика выпускает конфеты, шоколад, вафли. Основные товарные знаки - "Рот Фронт", "Маска", "Аленка", "Осенний Вальс".