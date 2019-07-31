МОЭК с 1 сентября переходит на прямые договоры с жителями домов УК "Дом-Мастер"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) с 1 сентября переходит на прямые договоры с жителями домов в центре столицы, которые находятся в ведении управляющей компании "Дом-Мастер". Такое решение принято из-за задолженности компании за поставленные ресурсы, сообщила в среды пресс-служба МОЭК.

"ПАО "МОЭК" приняло решение об одностороннем отказе от исполнения договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения с управляющей компанией ООО УК "Дом-Мастер". С 1 сентября 2019 года ресурсоснабжающая организация переходит на прямые договоры с собственниками помещений 68 многоквартирных домов в Центральном административном округе Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стала задолженность управляющей компании за поставленные ресурсы в размере 1,2 млрд рублей, которая продолжает увеличиваться.

По данным пресс-службы, заключение новых письменных договоров не потребуется, тарифы на коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению не изменятся. За эксплуатацию и содержание внутридомовых инженерно-технических систем домов по-прежнему будет отвечать "Дом-Мастер".