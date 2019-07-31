Участок Филевской линии метро Москвы будет закрыт на реконструкцию 3 и 4 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Отрезок Филевской линии московского метро от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" будет закрыт для реконструкции 3 и 4 августа. Об этом в среду сообщает Московский метрополитен.

"В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что на время закрытия между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные маршруты. Автобусы КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00.

В сообщении уточняется, что закрытые станции возобновят работу в обычном режиме в понедельник, 5 августа, в 05:30 мск.