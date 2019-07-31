Более 10 новых школ и детских садов откроется в Москве 1 сентября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 10 новых школ и детских садов примут учащихся в Москве в новом учебном году. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы за последние годы построили несколько сотен образовательных зданий - это детские сады, школы. Но, тем не менее, потребность постоянно увеличивается. И по-прежнему помимо вложений в само содержание образования строим новые здания и сооружения. В этом году мы уже ввели 14 школ и детских садов, к 1 сентября введем еще 12", - сказал он в ходе посещения нового учебного корпуса школы № 1302 в районе Строгино, который примет первых учеников уже в сентябре 2019 года.

Строительство четырехэтажного школьного здания на улице Исаковского в столичном Строгине было начато в октябре 2017 года. Здесь будут учиться 6-11 классы школы № 1302. Старое школьное здание будет полностью отдано в распоряжение учащихся 1-5 классов.

В новом здании размещены специализированные классы по естественным наукам, совмещенные с практикумом и лаборантскими; лингафонный кабинет для изучения иностранного языка; кабинет информатики;

IT-полигон для изучения робототехники и информационных технологий; библиотека с медиатекой. В школе оборудованы специализированные кабинеты для проведения уроков технологии, а также фото-видео студия. В здании есть актовый зал с эстрадой, артистическими и трансформируемыми местами для зрителей, два спортивных зала, столовая и кабинет первичной медицинской помощи.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, с 2011 года в Москве было построено 342 здания детских садов и школ, из них 106 за счет инвесторов. С начала 2019 года введены в эксплуатацию 14 объектов образования на 3,7 тыс. мест.