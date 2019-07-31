Прохладная погода в Москве сохранится до 5 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Характер погоды в Москве в ближайшие дни существенно не поменяется, температура вплоть до 5 августа будет колебаться на уровне 13-18 градусов. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"У нас сохраняется прохладная погода. Днем 1 августа небольшой дождь, облачно с прояснениями, 12-15 градусов. Днем 2 августа в Москве 16-18 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. 3 августа такой же характер погоды и такая же температура", - сказала она, добавив, что небольшая тенденция к потеплению есть, но температура все еще ниже нормы.

4 и 5 августа погода существенно не поменяется - 13-18 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, добавила собеседница агентства.