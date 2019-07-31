Москвичи смогут поменять раздельно собранный мусор на билеты в театр и кино

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Жители Москвы смогут обменять вторичное сырье из своего бытового мусора на билеты в театры, музеи, кино и на концентры в рамках проекта "Искусство ради экологии". Соответствующий тендер разыграла дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Конкурс был объявлен в конце июня, сегодня на портале госзакупок опубликовали итоги подведения результатов тендера. Контракт на 5,8 млн рублей на реализацию проекта получит ИП Галина Сергеева, которая вместе со своими партнерами ранее развивала креативное агентство GA Butterfly Concept. По данным на страницах в Facebook и "ВКонтакте" этого агентства, оно участвовало в подготовке таких фестивалей как "Нашествие", "Крылья" и "Максидром".

"С момента заключения контракта исполнитель обязан развернуть активную информационную кампанию, направленную на развитие системы вторичного использования ресурсов - проекта "Искусство ради экологии". Проект представляет собой обмен вторичного сырья в точках-участниках раздельного сбора отходов (далее - РСО) на билеты в театры, музеи, кинотеатры, детские центры, концертные площадки, экоцентры или иное по согласованию с заказчиком", - говорится в материалах тендера дирекции департамента.

Чтобы получить билет, потребуется сдать не менее 1 кг алюминия (это 50-60 банок) или 2 кг стекла (20 бутылок), бумаги или пластика (70-100 бутылок), говорится в документах тендера. Точки сбора вторичного сырья будут согласовываться отдельно, рядом с ними будут работать промоутеры.

Когда начнется

Согласно документам, проект должен быть реализован в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта. Из материалов также следует, что Сергеева будет разрабатывать идеологию проекта и его имидж, вести переговоры с концертными организациями, музеями, театрами и киноцентрами. Посты про проект будут размещаться в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook.

"Рекламная программа должна быть составлена так, чтобы как можно больше москвичей стали осознанно обращаться с отходами и перешли на раздельный сбор мусора", - говорится в материалах закупки.

Ранее сообщалось, что с января 2020 года в Москве заработает система раздельного сбора бытового мусора. До конца 2019 года планируется оборудовать дополнительными синими контейнерами для пригодных к переработке материалов - бумаги, металла, стекла и пластика площадки у жилых домов и объектов социальной инфраструктуры столицы. Чтобы увеличить вовлеченность в эту программу москвичей, власти планировали развернуть информационную кампанию, но не раскрывали ее подробностей.