"Москвариум" проведет "Морской парад" цирковых артистов на ВДНХ 3 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Театральные и цирковые артисты "Москвариум" устроят "Морской парад" в честь 80-летия ВДНХ 3 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба АО "ВДНХ".

"Участники пройдут по центральной аллее и завершат шествие в 13:30 у "Москвариума". В пути планируется сделать две остановки: первую - между фонтаном "Дружба народов" и цветочным партером, вторую - у павильона №34 "Космос", между макетом самолета Як-42 и павильоном №20", - говорится в сообщении.

Во время парада гостей ждет живое выступление "морского" оркестра и акробатическое шоу, в котором примут участие более 30 театральных и цирковых артистов. По территории ВДНХ пройдут участники водных представлений "Москвариума" в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира. Также артисты будут танцевать, жонглировать, передвигаться на ходулях и исполнять трюки.

Также на втором этаже "Москвариума" откроется фотовыставка "Океан в городе", на которой впервые будут представлены фотографии морских и пресноводных обитателей океанариума. Выставка продлится весь август и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход на выставку свободный.

"Москвариум" - центр океанографии и морской биологии, один из крупнейших океанариумов Европы, находится на территории ВДНХ. В экспозиции аквариума живут более 12 тыс. водных обитателей: акулы, нерпы, скаты, черепахи, кайманы, осьминог и сотни видов рыб.