Благоустройство Остоженки и Большого Очаковского пруда в Москве завершится в августе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в среду ход благоустройства улицы Остоженка и территории вокруг Большого Очаковского пруда. В обновленном виде пространства начнут функционировать уже в августе этого года.

О ходе благоустройства и капремонта улицы Остоженки градоначальнику рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Елисеев. "Работы находятся в завершающей стадии. В настоящее время проложены все инженерные коммуникации, системы ливневых стоков, закончились работы по укладке тротуаров. Все основные работы в завершим до 20 августа", - сказал он.

По словам Елисеева, в ближайшие три недели специалисты приведут в порядок фасады домов и установят на них архитектурно-художественную подсветку. "Остоженка приобретает новый вид, вместе с тем, серьезно ее геометрия не меняется: сохраняется полосность движения, парковочное пространство. Отдельное внимание мы уделили парадигме дворовых территорий. Все объекты, которые сопрягаются с Остоженкой - Кропоткинская, Мансуровский переулок - также находятся в работе", - добавил Елисеев.

Кроме того, в Москве завершается начатое в текущем году благоустройство Большого Очаковского пруда в районе Очаково-Матвеевское. Как отметил префект Западного административного округа Алексей Александров, специалисты очистили дно пруда, провели работы по поднятию уровня воды, укрепили береговую линию. "Также сделана экологическая тропа, детские и спортивные площадки. Планируем 10 августа все работы завершить", - сказал префект мэру.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству в 2019 году затронут в общей сложности 50 улиц и городских пространств. Это вдвое больше, чем было благоустроено в 2018 году. В центре Москвы работы коснутся главным образом небольших улиц и переулков, в остальных округах знаковые для местных жителей территории обновят в рамках программы "Мой район". За год в парках, во дворах, на улицах и природных территориях планируется высадить в общей сложности свыше 700 тыс. деревьев и кустарников.