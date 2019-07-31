Москва готова обеспечить четверть потребностей России в сырье для производства шоколада

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новая автоматизированная линия по переработке какао-бобов на московской фабрике "Рот Фронт", которая открылась в среду, позволит сделать столичную шоколадную промышленность независящей от импорта. Москва в настоящее время готова на четверть обеспечить потребности России в сырье для производства шоколада, сообщил ТАСС после открытия линии вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

"Открытие линии делает нашу шоколадную промышленность независящей от импорта. Ранее мы всю эту продукцию, все сырье для шоколадной промышленности должны были импортировать. Теперь, благодаря открытию этого производства, можно говорить, что наши предприятия стали самостоятельными и могут обеспечивать себя полностью сырьем", - сказал Ефимов.

Как сообщил ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, новая линия позволит обеспечить все 19 предприятий холдинга "Объединенные кондитеры" полуфабрикатами для производства шоколада и шоколадных изделий. "Таким образом, предприятие полностью откажется от покупки полуфабрикатов из какао-бобов за границей", - уточнил он.

Он подчеркнул, что импортозамещение является одним из приоритетных направлений промышленной политики Москвы, призванной обеспечить в том числе и продовольственную безопасность города и страны в целом.

Новая линия "Рот Фронта"

По словам Ефимова, открывшаяся линия станет самым крупным производством по подготовке сырья для кондитерской промышленности в России и Восточной Европе. Инвестиции в ее создание составили 1,3 млрд рублей, благодаря ее запуску на фабрике "Рот Фронт" появилось еще 150 новых рабочих мест.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, новая линия позволяет производить полуфабрикаты для шоколада из какао-бобов с рекордной скоростью: ее мощность составляет 25 тыс. тонн в год. Линия производит какао тертое, какао-масло и какао-порошок. Эти полуфабрикаты используются для производства шоколада и шоколадных изделий.

Сырье для кондитерской промышленности будет поставляться как на все московские фабрики холдинга "Объединенные кондитеры" - "Рот Фронт", "Красный Октябрь", "Бабаевский", "Русский Шоколад", так и на 15 фабрик в других регионах России.

Линия занимает около 2 тыс. кв. м производственных площадей фабрики. Обработка какао-бобов осуществляется по новейшей методике. Традиционно какао-бобы сначала обжаривают, а затем измельчают. На новой линии сырые какао-бобы сначала измельчают, а затем обжаривают.

"Это увеличивает скорость обработки и позволяет сохранить более насыщенный аромат", - пояснили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.

История фабрики "Рот Фронт"

История фабрики "Рот фронт" началась в 1826 году. Тогда в Мало-Болвановском переулке (в настоящее время это 2-й Новокузнецкий переулок) мещанин Сергей Ленов открыл домашнюю кондитерскую мастерскую. Первой продукцией в мастерской была карамель: леденцы продавали на гуляньях, ярмарках и торгах.

В 1895 году в мастерской трудились уже 68 человек. Наряду с карамелью она стала вырабатывать конфеты, и продукция предприятия набирала популярность. Однако революционные события 1917 года пошатнули положение фабрики. Владельцы были вынуждены продать ее Всероссийскому центральному союзу потребительских обществ. Фабрика стала называться "Кондитерская фабрика Центросоюза".

История современного названия фабрики началась в 1931 году, когда в Москве находился руководитель Коммунистической партии Германии, один из организаторов Союза Красных фронтовиков (по-немецки - "Рот Фронт") Эрнст Тельман. Деятельность Союза была направлена против Гитлера и нацистской партии. После того, как Тельман посетил фабрику, коллектив обратился с просьбой дать предприятию название "Рот Фронт" в знак пролетарской солидарности и поддержки немецких антифашистов, девизом которых были эти слова. В 1938 году фабрика стала одной из крупнейших в Советском Союзе - ассортимент продукции составил уже 176 наименований.

Первый вид знаменитых батончиков "Рот Фронт" появился в 1958 году. А в 1980 году фабрика стала первым советским предприятием, которое начало выпускать жевательную резинку. Визитной карточкой фабрики сегодня являются известные торговые марки - "Осенний вальс", "Птичье молоко", "Москвичка", "Маска", "Аленка". В год компания производит более 33 тыс. тонн конфет и 24 тыс. тонн карамели, более 7 тыс. тонн халвы, 6 тыс. тонн шоколада, более 3 тыс. тонн вафель и более 1 тыс. тонн печенья. Кроме того, фабрика выпускает новогодние подарки, сухие завтраки, крекеры и галеты. Предприятие обеспечивает рабочим местами по 4 тыс. человек.