Власти Москвы решили достроить станцию метро "Суворовская"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"Часто говорим про Большую кольцевую линию, а эта новость про старую добрую Кольцевую линию. Решили возобновить строительство "Суворовской". Под названием "Площадь Коммуны" она была запроектирована еще в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 1990-х, но и она не увенчалась успехом", - написал мэр.

По его словам, работы должны стартовать уже в этом году. "С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города. "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом мира". С нее будет пересадка на станцию "Достоевская" (Люблинско-Дмитровской линии)", - добавил Собянин.

Строительство станции ранее было заморожено на несколько лет из-за сложности и дороговизны. В 2013 году СМИ сообщали, что в стволе шахты строящейся станции "Суворовская" произошло обрушение породы, в результате инцидента пострадал один человек.