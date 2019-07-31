Американский актер Эрик Робертс назвал шоу Цирка на Вернадского лучшим из увиденных

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Номинант на премию "Оскар", актер и режиссер из США Эрик Робертс посетил представление в Большом московском государственном цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ). Об этом сообщил в среду ТАСС директор цирка Эдгард Запашный.

"Он пришел в Большой московский цирк с настроением, что он уже видел лучшие мировые цирки, был на Du Soleil, на американском цирке Ringling Brothers, и сказал, что посмотрит только первое отделение, потому что завтра ему рано вставать. Но когда прошло первое отделение, он вскочил в ложе, аплодировал стоя и сказал, что это лучшее, что он видел из цирков в своей жизни, он остался под сильным впечатлением. Шоу называется "Песчаная сказка", он пообещал, что в следующий раз, когда он приедет в Москву, обязательно придет в цирк и приведет своих американских друзей. Остался в полном восторге от происходящего", - сказал он.

Эрик Энтони Робертс - американский актер кино и телевидения, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Старший брат актрисы Джулии Робертс. Снялся более чем в 400 кинолентах, среди них "Поезд-беглец" режиссера Андрея Кончаловского, "Бэтмен. Темный рыцарь" Кристофера Нолана, "Неудержимые" Сильвестра Сталлоне и другие.