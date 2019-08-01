В Московском регионе 1 августа ожидаются дожди, порывистый ветер и до 17 градусов тепла

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 15 до 17 градусов тепла, ночью температура опустится до девяти градусов. В Подмосковье термометры покажут 12-17 градусов тепла, ночью - 6-11 градусов.

Порывы северо-западного ветра в дневные часы могут достигать 15 м/с, ночью скорость ветра составит 5-10 м/с. Вероятность осадков в ночные часы сохранится.

По данным Гидрометцентра, 1 августа в столице и области с 12:00 мск до 21:00 мск будет действовать желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.