Завершить благоустройство улиц у станции БКЛ "Савеловская" планируется до конца года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют благоустроить ряд улиц возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Савеловская" до конца года, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"В зону комплексного благоустройства входят территории, прилегающие к улицам Нижняя Масловка, Бутырская, Вятская, Раздельная и 2-я Квесисская, площадью более 20 га. В рамках работ в порядок приведут асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью 17,5 тыс. кв м и установят 100 фонарей с энергосберегающими лампами", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что будет обустроено около 7 тыс. кв. м тротуаров, а также разбит газон площадью 6,5 тыс. кв. м.

Станция метро "Савеловская" БКЛ открылась 30 декабря 2018 года. Она стала частью одноименного транспортно-пересадочного узла.