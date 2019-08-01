Бесплатные консультации психологов можно получить в 13 парках Москвы с августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Московской службы психологической помощи населению в августе будут проводить бесплатные лекции и консультации в 13 парках столицы, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"С августа наши психологи присоединятся к работе павильонов "Здоровая Москва" в 13 парках столицы. Для москвичей будут проводиться лекции, тренинги и индивидуальные консультации", - приводятся на портале слова руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимира Петросяна.

Отмечается, что получить бесплатную консультацию можно по будням с 16:00 до 18:00. Занятия пройдут в ландшафтном парке "Митино", парках "Надежда", "Садовники", "Ангарские пруды", "Печатники", в Лианозовском и Гончаровском парках, парке Олимпийской деревни, скверах имени Федора Полетаева и "Отрадное", зонах отдыха "Мещерское" и "Площадь Юности", а также в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино".

Павильоны "Здоровая Москва" - мобильные модули: девять больших павильонов (15 на 25 м) и 37 малых (10 на 15 м). В 13 парках рядом с ними работают "веранды здоровья" - открытые площадки для мероприятий, посвященных спорту и здоровому образу жизни.

В павильонах "Здоровая Москва" горожане могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию и измерить внутриглазное давление.