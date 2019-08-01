Два новых ночных автобусных маршрута запустят в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ночные автобусные маршруты Н8 и Н9 - от станции метро "Китай-город" до остановок "Остафьевская улица" и "6-й микрорайон Бибирева" - начнут курсировать в ночь с 4 на 5 августа, сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"Автобусы свяжут центр Москвы (от станции метро "Китай-город") с районами, куда раньше ночью было не доехать на общественном транспорте: Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский. Теперь сеть ночных маршрутов станет доступна более чем 600 тыс. москвичей, проживающим в этих районах", - говорится в сообщении.

Маршруты трамваев №3 и автобусов №15 с 5 августа перестанут работать круглосуточно и перейдут на обычный график городского транспорта - с 05:30 до 00:30. Новые ночные маршруты заменят их.

Кроме того, в ночь с 4 на 5 августа автобус Н6 "Осташковская улица" - "Метро "Китай-город" поедет по новому маршруту. Теперь на участке от Китай-города до станции метро "ВДНХ" автобусы будут следовать не по улице Сретенке и проспекту Мира, а через станции метро "Трубная", "Достоевская" и "Марьина Роща". Транспорт проедет по Шереметьевской улице и улице Академика Королева, а затем направится в Медведково