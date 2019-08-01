Схему движения наземного транспорта на западе Москвы изменят с 3 по 5 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Схема движения наземного транспорта на западе Москвы в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится из-за закрытия на реконструкцию наземного участка Филевской линии метро. Ограничения будут действовать с 3 до 5 августа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На Большой Дорогомиловской улице от улицы Раевского до площади Киевского вокзала появится выделенная полоса для приоритетного проезда городского транспорта. Правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская будет разрешен для только общественного транспорта, доступ такси также будет ограничен.

Кроме того, на некоторых улицах введут запрет на остановку и стоянку: на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), на участке улицы Барклая (от Большой Филевской до Сеславинской улицы), на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), а также на разворотной площадке в районе дома 2к1 по улице Новозаводская.

Участок между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метро будет закрыт 3 и 4 августа. На время ремонта между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ1 и КМ2.