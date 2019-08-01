Строительство станции метро "Суворовская" в Москве займет не менее пяти лет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Не менее пяти лет потребуется на завершение строительства станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженного ранее, сообщила в четверг пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить строительство станции метро "Суворовская" на действующей Кольцевой линии метро. Это станция глубокого заложения, с чем связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера. По нашим оценкам, она будет построена не раньше, чем через пять лет", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По его словам, сейчас разрабатывается градостроительная документация для строительства станции, проект планируют включить в программу развития метро и адресную инвестиционную программу города. Хуснуллин добавил, что говорить о стоимости работ пока рано.

Он уточнил, что решение о возобновлении проекта строительства было принято из-за потенциального роста пассажиропотока в этом районе. Люблинско-Дмитровская линия остается единственной, не имеющей пересадки на кольцо на севере, что создает неудобства для пассажиров. "Построив станцию "Суворовская", мы обеспечим несколько дополнительных маршрутов для передвижения горожан, сокращая время, необходимое на дорогу, и в целом снижая загруженность подземки", - добавил заммэра.

Как сообщалось ранее, строительство планируют начать в 2019 году. "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" на Кольцевой линии, с нее будет пересадка на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. Возведение станции ранее было заморожено на несколько лет из-за сложности и дороговизны проекта. В 2013 году СМИ сообщали, что в стволе шахты строящейся станции "Суворовская" произошло обрушение породы, в результате инцидента пострадал один человек.