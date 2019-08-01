Посвященная высоким технологиям фотовыставка открылась в центре Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "Микроэлектроника и особая экономическая зона", посвященная высокотехнологичным производствам Москвы, открылась на Никитском бульваре. Увидеть кадры с инновационных производств можно будет до 31 августа, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня на Никитском бульваре открывается фотовыставка, посвященная высокотехнологичным производствам Москвы. Экспозиция под названием "Микроэлектроника и особая экономическая зона" продолжает цикл городских выставок, которые рассказывают горожанам о различных отраслях московской промышленности. Выставка будет открыта с 1 по 31 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в состав экспозиции вошли кадры, где запечатлены сложные технологические процессы производства инновационных изделий: от оптики и микроэлектроники до телекоммуникационного оборудования и автоматизированных систем. Часть работ посвящена производствам, расположенным на территории московской особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

"Со времен Советского Союза и по сей день Москва остается лидером в развитии наукоемких высокотехнологичных отраслей промышленности. Именно в столице появился первый в стране Научный центр микроэлектроники и была разработана технология первой в СССР интегральной микросхемы. <...> Наш фотопроект позволяет взглянуть на работу инновационных предприятий города под других углом, с более творческой стороны", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.

ОЭЗ "Технополис "Москва" объединяет шесть высокотехнологичных отраслей и более 130 компаний, занятых в сферах микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, производства медицинского оборудования, биотехнологий, фармацевтики и нанотехнологий. На предприятиях работают более 8 тыс. специалистов.