Москвичи не смогут увидеть пик звездопада Персеиды из-за яркой Луны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Жители Москвы смогут наблюдать традиционный августовский звездопад из созвездия Персей - Персеиды - в первые две недели августа. Увидеть пик звездопада, который придется на 12-13 августа, помешает яркая Луна, сообщила в четверг пресс-служба Московского планетария.

"Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей - Персеиды, действие которого приходится на период с 17 июля по 26 августа, а пик потока - на 12-13 августа. В эту ночь, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час. Но близкая к полнолунию Луна помешает наблюдению метеоров в ночь максимума. Благоприятные условия видимости потока в 2019 году - первые две недели августа", - говорится в сообщении.

Один из самых красивых и наиболее стабильных ежегодных потоков связан с кометой 109P/Свифта-Туттля. Его радиант (точка на небе, из которой выходит поток) лежит в созвездии Персея. Метеоры можно наблюдать примерно с конца июля и до конца августа. Персеиды считаются одним из самых сильных потоков - до более 100 метеоров в час, рекорд по интенсивности "падающих звезд" принадлежит ноябрьскому потоку Леониды - в 1966 году каждый час в небе пролетало до 150 тыс. метеоров.

"Наблюдать Персеиды лучше всего вдали от городских огней, тогда есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров. Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, поэтому при наличии безоблачной погоды насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", - отметили в планетарии.