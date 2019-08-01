Музей "Союзмультфильма" и центр конных традиций планируют открыть на ВДНХ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют открыть музей "Союзмультфильма", музей хлеба, а также центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ в ближайшие годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на своем сайте.

"В ближайшие годы на ВДНХ появится еще несколько точек притяжения москвичей и гостей столицы. Местом активного семейного отдыха станет новый тематический парк аттракционов "Город будущего" в южной части ВДНХ. Откроются павильон корпорации "Росатом", музей хлеба, музей нефти, музей РЖД, музейно-выставочный комплекс гаража особого назначения ФСО России, центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам мэра, планируется открыть музей "Союзмультфильма", музей народов Востока, центральный дом автоспорта и музей Олимпийского комитета России, а также скалолазный центр.

Судя по инфографике на сайте, в музее "Союзмультфильма" установят несколько экранов, на которых гости смогут увидеть себя в компании мультгероев, а на полу появятся 3D-рисунки с сюжетами различных мультфильмов.