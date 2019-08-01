Президентский оркестр выступит на праздновании 80-летия ВДНХ в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Духовой состав Президентского оркестра РФ исполнит "Прощание славянки", известные вальсы и попурри песен о Москве на праздновании 80-летия ВДНХ 2 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба выставочного центра.

"В дни празднования юбилея ВДНХ перед гостями Выставки выступит духовой состав Президентского оркестра Российской Федерации. Услышать музыкальный коллектив можно будет 2 августа в 14:00 перед павильоном № 1 "Центральный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что концерт откроется русскими старинными военными маршами - Преображенского и Саратовского полков, "Триумф победителей" и "Прощание славянки", затем прозвучат известные вальсы, среди которых "Осенний сон" и "Амурские волны", а также польки, танго "Кумпарсита" и "Мне бесконечно жаль". А завершит выступление попурри песен о столице: "Москва майская", "Московские окна", "Я шагаю по Москве".

С 1 по 4 августа проходит масштабное празднование 80-летия ВДНХ, на 20 площадках в разных частях выставки пройдет больше 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, видеопроекционные шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.