"Куриный чупа-чупс" и "Царский шампур" представят на фестивале "Шашлык Live" в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 20 столичных кафе и ресторанов примут участие в новом гастрономическим фестивале "Шашлык Live", который пройдет на Пушкинской набережной Парка Горького в Москве 3 и 4 августа. Повара приготовят килограммовый "Царский шампур" и "Куриный чупа-чупс", сообщила в четверг пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Участие в гастрономическом празднике подтвердили более 20 московских ресторанов и кафе <...> Рестораторы приготовились удивлять необычными блюдами, вкусными новинками и привлекательными ценами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе ресторанов-участников Black Star Burger, TGI Fridays, "Годуновъ", Чайхона N 1 Тимура Ланского, Steak it Easy, "Пловбери", "Илья Муромец", "Бочка", "Бородатый Еж", "Му-Му", "Спец буфет 1", Veganсa, "Москебаб", "Клюшка", ChaCha, "Фиш энд Чипс, Zinger Grill, "Амм... Кафе", "Такая кухня!", "Баранди", "Хинкальная" и другие. Повара приготовят шашлыки из премиальной говядины, гребешков, рыбы, овощей.

Также гостям фестиваля представят блюда "Куриный чупа-чупс" (куриная голень на шпажке) и "Царский шампур", для приготовления которого на большом шампуре зажарят килограммовый кусок мяса. Как сообщалось, гастрономическая программа праздника будет идти в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00. Вход на фестиваль свободный.