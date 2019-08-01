В Москве выделили земельные участки для строительства технологической части ТПУ "Ховрино"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы на заседании в четверг приняла решение о предоставлении в аренду Московскому метрополитену восьми земельных участков площадью 3,4 га для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла "Ховрино", сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"В рамках возведения технологической части ТПУ "Ховрино" будут построено здание конечной станции с отстойно-разворотной площадкой, капитальная перехватывающая парковка на 400 машино-мест, также будет реконструирована Зеленоградская улица и обеспечено переустройство инженерных коммуникаций", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

По его словам, строительство технологической части ТПУ "Ховрино" улучшит транспортное обслуживание некоторых районов Северного административного округа Москвы, а также снизит интенсивность движения наземного транспорта.

В сообщении уточняется, что строительство объекта предусмотрено Государственной программой города Москвы "Развитие транспортной системы на 2018-2021 годы".