Власти Москвы одобрили выделение земли под продление салатовой ветки метро до "Лианозово"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы на заседании в четверг приняла решение о предоставлении в аренду Московскому метрополитену земельного участка для строительства Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Лианозово", сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Строительство линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Лианозово" позволит улучшить транспортное обслуживание населения таких районов Москвы как Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, сократить временные затраты на поездку по городу с использованием метрополитена на 15-20 мин, а также снизить загрузку Дмитровского шоссе улиц Череповецкая и Лескова наземным транспортом", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Ранее сообщалось, что ГЗК Москвы одобрила продление Люблинско-Дмитровской линии от станции "Лианозово" до Северного поселка (станция "Физтех"). Новый участок Люблинско-Дмитровской линии пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Планируется, что его строительство будет проходить в основном по наземной линии с эстакадным участком на пересечении с Челобитьевским шоссе. Пересечение с МКАД будет осуществлено через существующий прокол в створе недействующей линии железной дороги. Продление линии позволит улучшить транспортное обслуживание в районе Северный, обеспечить хорошую транспортную доступность создаваемого в нем международного научно-образовательного кластера "Физтех-ХХI", а также технопарка МФТИ.