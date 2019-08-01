Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.

"ВДНХ - это культовый объект для Москвы и страны в целом, со сложной судьбой, о которой вы все знаете <...> Было такое ощущение, что мы безвозвратно теряем эту красавицу [ВДНХ], она становилась все сумрачнее, грязнее и даже криминальнее. Сегодня ВДНХ снова стала любимым местом для москвичей. Поэтому поздравляю вас с этим праздником, с юбилеем, с новым рождением ВДНХ", - сказал мэр.

Он отметил, что количество выставочных площадей увеличится в разы, и это будет крупнейший выставочный центр Москвы и один из крупнейших центров страны.

Собянин вручил благодарности ветеранам ВДНХ и почетную грамоту правительства Москвы коллективу выставки. "Во многом благодаря вам, вашим стараниям ВДНХ сохранилась и будет служить долгие годы на благо Москвы", - сказал столичный градоначальник.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию ВДНХ, пройдут с 1 по 4 августа. Гостей ожидает свыше 50 различных событий, среди которых концерты, театральные постановки, гастрономический фестиваль и мастер-классы.

Новый Музей ВДНХ открыт в правом крыле арки главного входа, в нем посетители смогут ознакомиться с 80-летней историей выставочного и рекреационного комплекса, увидеть подлинные экспонаты и документы из собраний ВДНХ, архитектурные артефакты, репродукции материалов из собраний других учреждений культуры и частных коллекций, архивную кинохронику и фотоматериалы и многое другое.