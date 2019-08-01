Около 400 заявок на участие в онлайн-голосовании в Мосгордуму поступило с начала приема

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Избиратели подали 397 заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму VII созыва с начала их приема на сайте мэра и правительства Москвы 24 июля, сообщил ТАСС в глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"Всего в трех округах подали заявки на участие в электронном голосовании 397 избирателей. В округе №1 принято 315 заявок, в 10-м округе принято 56 заявок, в 30-м округе - 26 заявок", - сказал Венедиктов.

Он напомнил, что прием заявок на участие в электронном голосовании был открыт на портале mos.ru 24 июля. "Кампания - широкое информирование - начнется с 6 августа", - добавил Венедиктов.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.