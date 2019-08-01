Свадебную церемонию и почо-почо покажут на фестивале Индонезии в Москве со 2 по 4 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фестиваль Индонезии пройдет в парке "Красная Пресня" с 2 по 4 августа в Москве. Гости смогут посетить кукольный театр теней "Ваянг Кулит", символическую свадебную церемонию, увидеть национальный индонезийский танец почо-почо, сообщила пресс-служба столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей.

"Открытие четвертого фестиваля Индонезии состоится 2 августа в 17:00. Посетителям покажут кукольный спектакль театра теней "Ваянг Кулит" в сопровождении индонезийского оркестра "Гамелан", символическую свадебную церемонию в индонезийском стиле, популярный индонезийский танец почо-почо (Poco-Poco), который с удовольствием исполняют не только артисты, но и зрители", - говорится в сообщении.

Гости мероприятия смогут попробовать традиционную кухню. Любители активного отдыха смогут посетить занятия серфингом в 15-метровом бассейне под руководством опытных инструкторов и пройти обучение дайвингу в 7-метровом погружном бассейне. 3 августа посетители смогут увидеть показы мод современных дизайнеров из Индонезии.

Организаторами фестиваля выступило посольство Республики Индонезия в РФ совместно с Министерством по туризму Республики Индонезия при поддержке правительства Москвы.