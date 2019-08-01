Ильинку и Васильевский спуск перекроют в Москве из-за празднования Ильина дня

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Улица Ильинка и площадь Васильевский спуск в центре Москвы будут закрыты для проезда 2 августа из-за празднования Ильина дня. Об этом говорится в сообщении столичного Центра организации дорожного движения.

Там уточняется, что с 06:00 до 16:00 мск для проезда будет закрыт участок Ильинки от Биржевой площади до Красной площади. С 07:00 до 16:00 мск нельзя будет проехать по площади Васильевский спуск.

2 августа празднуется Ильин день. В XVI-XVII веках в этот день устраивали крестный ход из Кремля к храму пророка Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен. В настоящее время в Ильин день на Ильинку приходят военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск, чтобы почтить своего небесного покровителя - пророка Илию, день памяти которого совпадает с днем образования ВДВ.